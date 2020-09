Filha de Grazi e Cauã se prepara para estrear no cinema ao lado do pai

Há sete anos, Grazi Massafera dava vida à personagem Ester de Flor do Caribe, novela reprisada atualmente na faixa das 6. A trama a alçou em definitivo ao time de protagonistas da Globo. “Tive de trabalhar muito para ser reconhecida. Nem sempre as conquistas são fáceis, mas não desanimei”, afirma. Mas há outra lembrança: nas gravações, Grazi percorreu as praias do Rio Grande do Norte com um aperto no coração, pois deixava para trás sua filha, Sofia, que tinha apenas 3 meses de idade. “Eu estava à flor da pele, mas ali aprendi a resolver minhas questões maternais”, diz. Como um ciclo que se completa, a filha — fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond — se prepara para estrear no cinema ao lado do pai. Sofia, hoje aos 8, foi escalada para o longa Pedro, centrado na figura do primeiro imperador do Brasil, com estreia em 2021.

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704