Depois de Faustão, Band escolhe sua grande estrela para o humor em 2022

Estrela de um dos maiores sucesso de audiência da Netflix em 2020, o ator Leandro Hassum vai ser a grande aposta da Band para a área de humor em 2022. Ele já faz pequenos ajustes no formato de um programa semanal com previsão de estreia para o início do ano que vem. Hassum foi contratado da Globo por 21 anos e protagonizou diversas comédias, ultrapassando 20 milhões de espectadores em seus filmes.

No streaming, o longa Tudo Bem No Natal Que Vem, protagonizado por ele, foi assistido em 26 milhões de pontos por todo o mundo e ficou entre as produções mais vistas da Netflix no Brasil, Portugal, Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo, em dezembro passado.

O programa de Hassum faz parte da estratégia da direção da Band de partir para a briga pelo segundo lugar em audiência em 2022, com atrações como um game show semanal comandado por Zeca Camargo e o novo programa diário de Fausto Silva.