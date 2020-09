Fabricio Boliveira interpretará seu primeiro protagonista em uma novela

A estrela do ator Fabricio Boliveira anda em alta. Herói do primeiro filme exclusivo do Globoplay, o recém-lançado Breve Miragem de Sol, em que interpreta um taxista desesperado para recuperar a guarda do filho, ele agora se prepara para interpretar seu primeiro protagonista em uma novela. Em Cara e Coragem, que deverá estrear na faixa das 7 em 2021, estará no centro de uma trama de ação. “Não me lembro de homens negros serem convidados para papéis assim em novelas”, festeja Boliveira, que fará o chefe de segurança de uma siderúrgica.

Publicado em VEJA de 9 de setembro de 2020, edição nº 2703