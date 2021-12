Estrela da MPB cancela show no Rio, que vive surto de gripe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Contaminada com o vírus Influenza, Marina Lima cancelou o show que faria neste sábado (11) no Rio. A cidade é o epicentro de um surto de gripe e já teve mais de 21 mil pessoas diagnosticadas com a doença.

De São Paulo, ela disse a VEJA que acordou com todos os sintomas e, por isso, optou por ser medicada e ficar de repouso em casa. “Estou mole, com tosse e energia baixa”, descreveu a cantora, que descarta a possibilidade de estar infectada com o coronavírus.

“Tomei todas as doses da vacina e fiz um teste justamente um dia antes de acordar mal assim. Deu negativo”. O show de Marina, atração principal da festa Mug, no centro da cidade, foi adiado para 5 de fevereiro.