“Estou bem, só não na minha melhor forma física”, diz Kylie Minogue

Atualizado em 15 out 2020, 20h44 - Publicado em 16 out 2020, 06h00

Kylie Minogue voltou aos poucos para os palcos, após se curar de um câncer de mama, em 2006. Quando embalava uma bem-sucedida turnê internacional, no início deste ano, veio a pandemia. Ironicamente, o último show da artista australiana em 2020 foi em São Paulo. “Aquele 7 de março não saiu da minha memória”, disse a VEJA. “O câncer foi desafiador e, agora, vivemos um momento estranho. Mas o que vier depois é bônus.” Com tempo livre, ela tirou do papel seu 15º álbum, Disco, homenagem à era da discoteca. “Estou bem, só não na minha melhor forma física”, diz a cantora, belíssima aos 52 anos, exagerando o leve ganho de peso na quarentena.

Publicado em VEJA de 21 de outubro de 2020, edição nº 2709