Escola Raul Brasil, em Suzano, ganhará grafites de Kobra

Autor de murais gigantes que pregam a tolerância, o grafiteiro Kobra não se sentia preparado para aceitar um convite especial: criar uma homenagem às vítimas do massacre da escola Raul Brasil, em Suzano, ocorrido em março de 2019. Foi durante uma viagem a Roma que veio finalmente a inspiração. “Pensei em uma obra feita com os próprios alunos, e que traga a visão deles do que falta para a paz nas escolas.” Com a ajuda de catorze artistas, a escola foi coberta de pinturas. Nesta semana, o pátio — local onde a maioria das vítimas foi morta — ganhará um mural de Kobra, que mostra um aluno abraçando um professor. “O que aconteceu ali não pode ser apagado”, diz ele.

Publicado em VEJA de 16 de setembro de 2020, edição nº 2704