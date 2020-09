Empresário de Anavitória lança livro inspirado em história de uma delas

De dois em dois meses, Ana Clara (no centro), cantora da dupla Anavitória, vai ao oftalmologista para tirar um cílio inconveniente que insiste em nascer dentro de um dos olhos. “Toda vez é uma novela, uma agonia do tamanho do mundo”, revela. Em uma das sessões, a jovem narrou a tortura pelo zap a seu empresário, Felipe Simas. “Na mesma hora, passei uma mensagem para ela contando uma história sobre o cílio para tentar alegrá-la”, diz ele. A brincadeira saiu do bate-papo virtual e, a partir dessa semana, vai parar nas livrarias. Simas está publicando o livro infantil O Cílio do Olho da Clara. “Estou louca para mostrar a meus filhos e netos”, diz Ana Clara, mirando um futuro possível — aos 25 anos, ela não é mãe, nem namora. Curiosidade: para facilitar o fluxo de trabalho, a dupla, o empresário e seu time passam a quarentena juntos numa praia.

Publicado em VEJA de 23 de setembro de 2020, edição nº 2705