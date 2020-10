Em tempo de demissões na Globo, Rafa Kalimann se saiu bem

Com 17,6 milhões de seguidores no Instagram e notória pelo bordão do título, a influenciadora Rafa Kalimann está podendo. A morena, que saiu do último Big Brother Brasil com o segundo lugar e 150 000 reais, acaba de assinar um contrato anual com a emissora em meio às demissões de atores veteranos. E não só: a empregadora vem bancando aulas diárias de atuação. “Entrei de cabeça nisso, e percebo a evolução”, diz. Enquanto aguarda a estreia num folhetim em 2021, ela cuida de sua recém-criada grife de roupas e luta pelo meio ambiente: em setembro, doou 10% do salário para uma ONG do Pantanal. “É muito triste o que está acontecendo por lá.”

Publicado em VEJA de 7 de outubro de 2020, edição nº 2707