Em novo projeto, Sonia Braga encontra Lenny Kravitz

Depois de passar décadas sendo celebrada como sex symbol, Sonia Braga, aos 71 anos completados no dia 8, cuida de ampliar seu currículo materno/cinematográfico. Depois de viver a mãe de Julia Roberts em Extraordinário, agora será a progenitora de Jennifer Lopez em Shotgun Wedding, comédia romântica com estreia prevista para o fim do mês. Nas gravações na República Dominicana, Sonia passou momentos de lazer com Lenny Kravitz, 57, que interpreta o ex-namorado de J-Lo. “Miss you already” (Já estou com saudade”), escreveu o roqueiro em um post no Instagram, com emojis de coraçõezinhos, em que posa com ela à beira de uma piscina. “Saudade deste paraíso — e dos amigos que fiz por lá”, rebateu Sonia. “Ela é uma antiestrela, simpática e brincalhona. Isso tem seus encantos”, diz uma pessoa envolvida na produção.

Publicado em VEJA de 9 de junho de 2021, edição nº 2741