Eduardo Paes: fazendo história à sua moda

Em renhida (e bem-vinda) disputa com outros políticos para ver quem vai imunizar mais rápido a população, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, 51 anos, chutou o balde da forma física — e as fotos que posta nas redes estão aí para provar. “Engordei muito mesmo”, assume Paes, que dias atrás estava atracado a um prato de torresminhos em um bar de Copacabana. O prefeito diz que evita se pesar, mas calcula ter acrescentado entre 10 e 15 quilos à silhueta nos últimos meses — e contando. “Estou sem tempo para exercício e tem o meu chope de fim de semana, que não dá para largar”, justifica, no estilo sincerão. Teria ficado mordido com a foto do governador de São Paulo, João Doria, magérrimo à beira da piscina de um hotel carioca? “Que nada. Um homem sem barriga é um homem sem história”, pontifica.

Publicado em VEJA de 30 de junho de 2021, edição nº 2744