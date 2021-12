É dura a disputa pelos holofotes no tapete vermelho de Hollywood

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Astro principal de Homem-Aranha: sem Volta para Casa, que acaba de estrear coberto de elogios, Tom Holland, 25 anos, estava dando uma entrevista no tapete vermelho da estreia em Los Angeles quando ouviu um burburinho crescer. Sem nem virar a cabeça, adivinhou: “Zendaya chegou”. Dito e feito.

Os aplausos e gritos eram para a espetacular entrada de sua namorada dentro e fora da tela, vestindo um Valentino decotado e recortado, todo bordado com — o que mais? — teias de aranha. Na hora de posar juntos, a diferença sempre comentada: com 1,80 metro, Zendaya, 25 anos, é 10 centímetros mais alta do que Holland — sem contar o salto agulha. Desta vez, no entanto, ele foi precavido — seu sapato também tinha um discreto saltinho.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2021, edição nº 2769