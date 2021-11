E a Ivete Sangalo? Separou?

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cadê as fotos de Ivete Sangalo que estavam no Instagram de Daniel Cady, marido da cantora? Sumiram. Elas foram deletadas pelo nutricionista, dando início aos rumores de uma separação. Daniel apagou inclusive imagens recentes de uma viagem do casal a Trancoso, postadas em outubro. No feed dele, a foto mais recente dos dois vai fazer três anos: é de dezembro de 2018.

Ivete, que nesta quinta (18) conquistou o Grammy Latino na categoria Álbum de Música de Raízes, também anda discreta em relação à sua vida pessoal nas redes – Daniel aparece por ali pela última vez em agosto passado. Os dois estão (ou estavam) juntos desde 2008 e se casaram três anos depois. Eles são pais de Marcelo (12) e das gêmeas Marina e Helena (3).

