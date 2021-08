Duplo parabéns: a festança dos 60 anos de Barack Obama

Obrigado a encolher para só uns 200 convidados devidamente testados (menos da metade do plano original) a festança dos 60 anos, diante da repercussão negativa em tempos de Covid, o ex-­presidente Barack Obama mesmo assim se esbaldou, como mostram imagens postadas na surdina por convidados (e logo apagadas). Em um curto vídeo, ele se acaba na pista de dança. A pose com a cantora H.E.R. entre o aniversariante e Michelle mostra o figurino do casal: ele de calça branca, camisa estampada e colar de contas, ela de longo decotado e florido. O bonde das celebridades foi de Steven Spielberg e Bradley Cooper a Oprah, sendo os dois Parabéns — sim, dois — cantados por John Legend e Alicia Keys.

Publicado em VEJA de 18 de agosto de 2021, edição nº 2751