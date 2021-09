Dupla Osgemeos despertou a fúria do bisneto de Niemeyer

Era para ser apenas a parte mais visível da exposição que os irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, 47 anos, da dupla Osgemeos, vão inaugurar no dia 17, em Curitiba. Mas, ao grafitar a fachada do Museu Oscar Niemeyer, os artistas despertaram a fúria de Paulo Niemeyer, bisneto do arquiteto. Inconformado com o que considerou um desrespeito à obra do mestre das curvas — de quem seguiu os passos profissionais —, Niemeyer bisneto desancou o trabalho da dupla e agora ameaça acionar a Justiça para que o desenho seja apagado imediatamente. “Isso só vai acontecer em abril de 2022, quando acabar a exposição”, decreta Juliana Vosnika, diretora-presidente do museu, que sai em defesa dos artistas. “Eles têm um trabalho brilhante e o grafite, além de temporário, foi elogiado por outras pessoas da própria família Niemeyer.”

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2021, edição nº 2754