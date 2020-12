Deborah Secco grava cena com a filha de 5 anos em novela

Deborah Secco se assustou quando a filha Maria Flor, de 5 anos, disse em um vídeo no Instagram que queria gravar uma cena da novela Salve-­se Quem Puder — da qual a atriz é protagonista. Descrente com o papo, ela marcou no vídeo o autor da novela, Daniel Ortiz, e disse para a filhota: “Pede para o titio Daniel”. “Nunca imaginei que ele escreveria uma participação para ela, mas escreveu”, diz. Na cena, gravada no último dia 26 (mas que só deverá ir ao ar em 2021), Deborah e seu par Rafael Cardoso visitam um hospital beneficente e se apaixonam por uma criança interpretada por Maria Flor. “Ela parecia estar em um sonho, andando nas nuvens. Fez tudo certinho e pôde conhecer de perto o trabalho da mamãe”, conta Deborah, babando-se toda. Quanto a uma eventual carreira infantil da filha, a atriz — que já fazia publicidade aos 8 anos — é contida. “É muito cedo ainda para falar, né? Mas eu e o Hugo (Moura, seu marido) apoiamos o que ela decidir ser”, afirma.

Publicado em VEJA de 9 de dezembro de 2020, edição nº 2716