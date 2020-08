De baú fechado: o prejuízo milionário de Silvio Santos

Na semana passada, Renata Abravanel assumiu a presidência do conselho do grupo de Silvio Santos (ela é a filha caçula do apresentador) com a missão de revisar contratos e fazer um pente-fino nos gastos. O ano tem sido ruim para o SBT. A emissora perdeu 20% da audiência, mas segue vice-líder, na dianteira da Record. Em outra frente de negócios, igualmente afetada pela crise, Silvio Santos se viu obrigado a dar desconto de 20% na locação do prédio de dezesseis pavimentos que tem na Avenida Paulista. Quem der 370 000 reais por mês assina o contrato. Ele está cansado de gastar 100 000 reais por mês em despesas de manutenção do imóvel, que está encalhado desde 2013.

Publicado em VEJA de 26 de agosto de 2020, edição nº 2701