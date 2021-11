Chris Pratt agradece à mulher por ‘filha saudável’ e revolta web; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Era para ser uma declaração de amor à atual mulher, Katherine Schwarzenegger (sim, filha de Arnold Schwarzenegger), mas Chris Pratt, estrela de ‘Guardiões da Galáxia’, atraiu a ira de milhares de seguidores ao postar um textão teoricamente romântico no Instagram. O ator conseguiu a proeza de, numa só mensagem, objetificar a esposa (“Ela me ajuda com tudo! Em troca, abro um pote de picles de vez em quando”), além de “esquecer” a existência do filho mais velho, Jack, de seu casamento anterior, que tem problemas de saúde. Mais: na tentativa de agradar Katherine, ainda a agradeceu por lhe dar “uma filha linda e saudável”.

Jack nasceu prematuro e ficou um mês na UTI após grave hemorragia cerebral – hoje com nove anos, ele sofre com problemas de visão e nos músculos das pernas. Lyla, a filha “linda e saudável”, tem um ano. “Por que mencionar que ela te deu uma filha saudável? Você esqueceu que seu filho nasceu prematuro e tem problemas de saúde? Isso é uma coisa passiva-agressiva”, escreveu um seguidor. Veja o post: