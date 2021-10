Cher quer entender a fome no país de Bolsonaro: ‘Me expliquem’

A cantora Cher usou suas redes para pedir ajuda: ela quer entender uma charge publicada na Folha de São Paulo, na qual o autor faz uma alusão aos 19 milhões de brasileiros que passam fome no país. “Será que vocês poderiam me passar informações mais claras sobre isso? Eu realmente queria entender”, escreveu a cantora, ao retuitar a ilustração.

“No governo de Jair Bolsonaro, brasileiros famintos estão implorando por ossos para comer”, explicou um seguidor, de forma concisa. Em 2018, Cher chamou o presidente do Brasil (ainda candidato à eleição) de “porco” e afirmou que ele “deveria ser trancado na prisão pelo resto de sua vida”. O post de três anos atrás, em que ela também fez críticas ao então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a circular no mês passado logo após o polêmico discurso de Bolsonaro na ONU.

Im sorry,Could you Please give me More explicit information. I Would really

Like to know

— Cher (@cher) October 19, 2021