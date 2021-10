Cássia Eller: saiba a história por trás de uma de suas fotos mais famosas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Cleo Guimarães Atualizado em 19 out 2021, 19h20 - Publicado em 19 out 2021, 19h19

A história da cultura brasileira passa pelas lentes de Cristina Granato, fotógrafa que clicou cenas e bastidores de mais de 3 000 eventos de música, teatro, cinema e literatura ao longo de seus 40 anos de carreira. É a mesma idade que o rock brasileiro está comemorando, e uma exposição no CCBB, no Rio, traz 60 cliques de Granato com artistas e personalidades que representam o Rock Brasil. A imagem de Cássia Eller, sorrindo no vaso sanitário de um bar carioca, é uma delas. Virou um clássico, e Cristina, 59 anos, lembra deste dia como se fosse hoje.

“A foto foi feita no banheiro do Bar da Keka, na Cobal do Humaitá (bairro na Zona Sul do Rio). Era point de gente bacana. Gilberto Gil e Flora, Marina Lima, Lucia Verissimo, Guilherme Leme, vários músicos e artistas viviam lá. Nesta noite, eu fui ao banheiro e a porta estava aberta. Eu dei de cara com a Cássia, sentadinha no trono. Brinquei que ia fazer aquela foto, e ela ficou meio cabreira. Falei para ela que não teria vulgaridade nenhuma, era mais pela espontaneidade, e lembrei que a Madonna tinha acabado de lançar um livro com uma foto parecida, no banheiro. Então a Cássia abriu o sorrisão e falou: ‘Vai lá então, manda ver, Cris'”.

A mostra fica em cartaz no CCBB-RJ até o dia 31 de outubro e em 2022 segue com o Festival Rock Brasil, passando por Belo Horizonte, São Paulo e Brasília.