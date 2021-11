Camila Cabello e Shawn Mendes: a fila andou para o casal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É assim que se faz quando a ideia é evitar fofocas ou informações desencontradas: Shawn Mendes, 23 anos e Camila Cabello, 24, usaram suas redes sociais para anunciar que o namoro dos dois acabou – e vida que segue. Eles estavam juntos desde 2019 e têm impressionantes 130 milhões de seguidores só no Instagram: 65 milhões ele; 58 milhões, ela.

Demissão: o que Camila Queiroz fez para irritar tanto a Globo

O comunicado – de conteúdo idêntico, assinado pelos dois e postado em seus respectivos perfis no Instagram – foi o seguinte: “Olá, pessoal, decidimos terminar nosso relacionamento romântico, mas nosso amor um pelo outro como seres humanos está mais forte do que nunca. Começamos nosso relacionamento como melhores amigos e continuaremos a ser melhores amigos. Agradecemos o apoio de todos desde o início e no futuro”.

Britney Spears está com sede de vingança; entenda o que vem por aí

Camila Cabello está confirmada como uma das atrações do Palco Mundo do próximo Rock in Rio. A cantora cubana se apresenta no festival no dia 10 de setembro de 2022, na mesma noite do Coldplay.