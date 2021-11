Caetano Veloso, Anitta e a homenagem a Marília Mendonça no Grammy Latino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda em luto pela morte da amiga Marília Mendonça, Anitta vem se preparando para aquela que ela promete ser “a apresentação da sua vida”. Morta num acidente de avião no último dia 5 de novembro, a rainha do feminejo será homenageada pela funkeira carioca durante a premiação do Grammy Latino, que acontece neste quinta (18), em Las Vegas. Caetano Veloso também vai participar do tributo a Marília, celebrada por ele em uma das canções de seu novo disco, Meu Coco.

“A morte da Marília me destruiu. Tanto que me fez questionar e duvidar de muitas coisas em que acredito. A morte de uma mulher de 26 anos, uma mãe que deixou um filho órfão de 2 anos, é muito difícil de aceitar”, disse Anitta ao LA Times. “Eu senti muito. Agora estou mais tranquila, mas está difícil”, completou a cantora.

Marília Mendonça concorre ao prêmio na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, com “As Patroas”, trabalho feito em parceria com a dupla Maiara e Maraisa. Se conquistar, não será o primeiro: ela já tem na estante o troféu do Grammy Latino de 2019, na mesma categoria, com “Todos os Cantos”.