Billie Eilish ignora protocolo com a família real britânica; veja

Por Cleo Guimarães Atualizado em 14 out 2021, 14h37 - Publicado em 14 out 2021, 14h35

Qual a sensação de quebrar totalmente o protocolo ao encontrar integrantes da família real britânica? “Não posso reclamar”, brincou Billie Eilish, 19 anos, em entrevista para Jimmy Kimmel na noite desta quarta (13). A cantora lembrou da badalada noite de estreia de No Time To Die, dias atrás, em Londres, e contou que, ao chegar, recebeu uma lista repleta de regras a serem cumpridas para interagir com Kate Middleton e o príncipe William. Elas foram solenemente ignoradas.

“Eu tentei (seguir as regras). Estava planejando isso. Mas eles eram tão normais, não me fizeram sentir tipo: ‘Oh, estou com medo, não posso falar com eles'”, disse. Segundo Billie, o casal real foi “muito amável”, o que lhe fez se sentir segura o suficiente para cumprimentá-los com um aperto de mão – este era um dos protocolos que não poderiam ser quebrados.

Ela também foi flagrada batendo papo com Kate, William e – oh!- até com o Príncipe Charles, herdeiro direto da Rainha Elizabeth, o que é proibidíssimo.