Bella Hadid: atuação impactante no tapete vermelho de Cannes

Queixos foram ao chão quando a modelo americana Bella Hadid, 24 anos, estacionou no tapete vermelho estendido para a exibição do filme Três Andares, do italiano Nanni Moretti, com estreia prevista para o fim de setembro. Do alto de seu 1,75 metro, Bella (loira natural que tinge o cabelo de escuro para ficar diferente da irmã, a também modelo Gigi) vestia um longo de crepe negro da grife Schiaparelli com o mais transbordante dos decotes — visão proibida para menores, não fosse o imenso e dourado colar-pulmão sobre os seios. Nascida Isabella, filha de pai palestino e mãe holandesa, a bela não atua no filme e estava lá só mesmo para enfeitar. Mas já declarou que seu projeto de futuro é ser artista de cinema e “um dia ganhar o Oscar”. Ela promete.

Publicado em VEJA de 21 de julho de 2021, edição nº 2747