Apresentadora pede boicote às lojas da Zara

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, a apresentadora Astrid Fontenelle, do GNT, usou a força das redes sociais para fazer um apelo. Ela compartilhou uma notícia com detalhes sobre a investigação feita pela Polícia Civil do Ceará – que concluiu que a filial do Shopping Iguatemi, em Fortaleza, criou um código secreto para funcionários ficarem atentos e acompanharem pessoas negras ou com “roupas simples” – e pediu que seguissem o seu exemplo, boicotando as lojas da empresa.

Transtornado, Alec Baldwin aparece chorando após depor sobre morte em set

“AGORA EU PERGUNTO: o que cabe a nós favor diante desse fato COMPROVADO pela polícia civil do Ceará??!!!!! BOICOTE!!! Apesar de gostar de muitas coisas q eles fazem, doravante terão meu desprezo! Entendeu, @zara ?????”, escreveu Astrid, que é mãe de um menino negro de 13 anos e já relatou um episódio de racismo sofrido por ele.

O que levou Tiago Leifert a desistir definitivamente de voltar à Globo