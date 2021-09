Anya Taylor-Joy e Matt Smith em Veneza: festival de incertezas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Catapultados à fama em séries contemporâneas de tremendo sucesso, Anya Taylor-­Joy, 25 anos, a enxadrista obcecada de O Gambito da Rainha, e Matt Smith, 38, o marido de outra rainha, a britânica Elizabeth, em The Crown (quase irreconhecível com sua cabeleira escura), entraram para o rol dos mais comentados nas redes sociais ao desfilar — bem — juntos pelo Festival de Veneza, lindos, elegantes e esbanjando olhares românticos e carícias sem ter fim. Em três aparições para divulgar o filme de terror em que ambos atuaram, Last Night in Soho, os dois circularam abraçadinhos, ele sempre com o braço em volta da cintura dela, ela ajeitando os cabelos revoltos dele, deixando a nítida impressão de que haviam passado a formar, como se diz em inglês, um item. Encerrada a temporada de publicidade veio a decepção: ainda em Veneza, Anya foi fotografada na sacada de seu hotel aos beijos com o namorado, o músico e ator Malcolm McRae. Vai entender.

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2021, edição nº 2755