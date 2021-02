Angelina Jolie: mamãe não sabe tudo

Em feito raro, a discreta atriz Angelina Jolie, 45 anos, repetiu o gesto de nove entre dez celebridades e abriu a casa para a Vogue inglesa — no caso, a histórica mansão em Los Angeles do diretor Cecil B. DeMille (1881-1959), que alugou e onde mora com os seis filhos, “porque fica a cinco minutos da casa do pai deles”, Brad Pitt (leia reportagem na pág. 71). De quebra, cedeu uma foto da família de costas — ela com Vivianne, 12, Zahara, 15, Shiloh, 14, e Knox, 12, assis­tin­do à apuração da eleição americana. Ainda em casa, mas com planos de dirigir um documentário, lançar um livro e estrelar um filme de super-heróis, Angelina contou que é um fracasso como mãe em período integral. “Só consigo porque as crianças são resilientes”, brincou. A relação com a filharada é tranquila: “Eles me acham meio ridícula, e é assim que deve ser”.

Publicado em VEJA de 17 de fevereiro de 2021, edição nº 2725