Angelina Jolie e The Weeknd: encontro mascarado

Desde a separação litigiosa de Brad Pitt, há cinco anos, Angelina Jolie permanecia firme no papel de estoica mãe de família, dedicada aos seis filhos e ao trabalho, sem tempo para namorar. Pelo jeito, cansou. Em atitude inusitada, Angelina, 46, não fez questão de esconder o encontro de duas horas com o rapper canadense The Weeknd, 31, em sala reservada de um restaurante de Los Angeles. Não foi o primeiro — em junho já haviam estado no mesmo lugar, ao mesmo tempo, mas chegaram e saíram separados. Desta vez, cada um entrou por sua conta. Na hora de ir embora, porém, entraram no carro dele, cada um com sua máscara, e partiram. As redes sociais, em polvorosa, puderam constatar que aí tem coisa.

Publicado em VEJA de 6 de outubro de 2021, edição nº 2758