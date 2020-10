Ana Hikari estreará no Globoplay e está escalada para uma novela das 7

Em Malhação: Viva a Diferença, ganhadora do Emmy Internacional Kids de melhor série, Tina é uma adolescente que luta para ter sua independência familiar e financeira. Ana Hikari não tem os mesmos dilemas de sua personagem. Aos 25 anos, a atriz é a primeira de ascendência asiática a protagonizar uma novela na Globo, mora em São Paulo sem os pais e é síndica de seu prédio. “Passei a quarentena consertando a caixa-d’água”, diz. Em novembro, Ana estreará no Globoplay a série As Five, releitura do folhetim jovem — e está escalada para uma novela das 7, em 2021. Fora do mundo dos estúdios, quer brilhar como ativista. “Sonho trabalhar na ONU Mulheres e fazer um trabalho similar ao da Camila Pitanga como embaixadora do tema”, candidata-se.

Publicado em VEJA de 14 de outubro de 2020, edição nº 2708