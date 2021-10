De Sonia Braga para Gilberto Braga, com muito amor

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2021, 16h34 - Publicado em 27 out 2021, 16h33

Por Cleo Guimarães Atualizado em 27 out 2021, 16h34 - Publicado em 27 out 2021, 16h33

Entre as muitas homenagens a Gilberto Braga nas redes, chama atenção o texto publicado por Sonia Braga em sua conta no Instagram. Num longo e emocionado texto, a atriz lembrou das circunstâncias em que foi escalada para a novela Dancin’ Days, em 1978 (“Um dos papéis mais importantes da minha vida”), e contou detalhes da amizade de décadas dos dois. “Te amo”, encerrou. Gilberto morreu nesta terça (26), vítima de uma infecção gerada por uma perfuração no esôfago. Leia abaixo o post de Sonia:

“1978. Daniel Filho me chamou para uma novela e fiz um teste para a personagem com (a querida) Glorinha Pires. E ali nasceu o que seria um dos papéis mais importantes da minha vida, a Julia Mattos de Dancin’ Days. Como falar de alguém que nos deu esse presente tão importante, que foi dividido com o Brasil inteiro? Gilberto foi um dos autores mais revolucionários da tevê brasileira. A sua fina ironia e a imensa capacidade de radiografar a sociedade brasileira em histórias marcantes e bem engendradas farão falta. Mas sentirei ainda mais falta do amigo. Gilberto passou a fazer parte de mim, da minha vida, da minha história. As nossas conversas eram ótimas e divertidas. Gostávamos de filmes de época, dos dramas e romances. Amávamos o amar. Voltamos a nos ver em A Força de um Desejo, um breve mas lindo reencontro. É triste saber que Gilberto partiu. Segue aqui todo o meu carinho para o Edgard, seu marido e companheiro por tantas décadas, e para toda a sua família. Gilberto, te amo”, escreveu Sonia Braga.