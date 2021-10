Alec Baldwin apaga foto ensanguentado e fala sobre morte no set

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alec Baldwin usou sua conta no Instagram nesta sexta (22) para falar pela primeira vez sobre a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42 anos, no set do filme Rust. O ator disparou uma arma cenográfica e acidentalmente matou a colega de equipe, além de ferir o diretor do longa, Joel Souza, 48 anos. Baldwin também apagou uma foto que havia postado, com o figurino de seu personagem, durante as filmagens – na imagem, ele aparecia com a camisa ensanguentada.

“Não há palavras para expressar meu choque e a tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega de trabalho, profundamente admirada. Estou colaborando totalmente com a investigação policial”, escreveu o ator, que disse estar em contato com o marido da diretora. “Ofereci meu apoio a toda a sua família. Meu coração está partido pelo marido, filho e por todos que conheciam e amavam a Halyna”, completou.

