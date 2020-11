“Ajudei a tirar um corpo do Rio Tietê”, afirma Carol Castro

Na rádio da polícia, o anúncio: “Deu local”. A frase indica a presença de corpos a ser periciados. Carol Castro, então, arregaçou as mangas. Aos 36 anos, a atriz se prepara para interpretar uma perita criminal na série Insânia, da Fox, em 2021. Ela treinou dois dias como estagiária da área em São Paulo. “Ajudei a tirar um corpo do Rio Tietê e costurei outros no IML.” Disfarçada, ela quase foi descoberta por um dos policiais: “Você parece aquela atriz da TV”. A fama vem dos dezessete anos na Globo, parceria encerrada em 2020. A agenda, porém, está concorrida. Carol tem projetos no cinema e na Netflix — além de costurar cadáveres nas horas vagas.

Publicado em VEJA de 18 de novembro de 2020, edição nº 2713