Adriana Varejão terá sua vida contada em documentário

Por Cleo Guimarães 20 out 2021, 15h39

Adriana Varejão, 56 anos, vai ser tema de um documentário dirigido pelo seu marido, Pedro Buarque, e por Andrucha Waddington. Cenas já foram gravadas no Parque Lage (onde ela estudou Artes Visuais), e também em exposições da artista plástica carioca no Brasil e no exterior – a mais recente delas, na Galeria Gagosian, em Nova Iorque. O filme vai ao ar em 2022, numa plataforma de streaming.

Uma das mais valorizadas e respeitadas artistas contemporâneas do país, Varejão tem obras nos principais museus do mundo e um pavilhão totalmente dedicado ao seu trabalho no Instituto Inhotim, em Minas Gerais.