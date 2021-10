Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 15 out 2021, 15h28 - Publicado em 16 out 2021, 14h00

Por Cleo Guimarães Atualizado em 15 out 2021, 15h28 - Publicado em 16 out 2021, 14h00

Ela só tem 17 aninhos e nenhum namoro conhecido, mas já está oficialmente informada: se resolver se casar com uma mulher, tudo bem. A surpreendente liberação conjugal da princesa Catharina-Amalia, herdeira do trono da Holanda (primeiro país a aprovar o casamento gay, em 2001), foi promulgada pelo primeiro-­ministro Mark Rutte, respondendo a uma interpelação de deputados que, por sua vez, queriam esclarecer de uma vez por todas a questão levantada em um livro recém-­lançado. “O gabinete não acha que o herdeiro do trono ou o rei tem de abdicar se quiser se casar com uma pessoa do mesmo sexo”, disse Rutte. E como fica a sucessão hereditária neste caso? Aí já foi demais — Rutte deixou a resposta para quando a ocasião se apresentar.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2021, edição nº 2760