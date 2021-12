A série The Crown e a explosão de casos de Covid-19 no Reino Unido

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em tempos de taxa recorde de contaminação pela Covid-19 no Reino Unido, a Netflix decidiu antecipar as férias de final de ano para os integrantes da equipe que gravava a quinta temporada de “The Crown”.

Pelo menos seis casos positivos foram detectados no set da impecável série sobre a coroa britânica, que conquistou todas as categorias em que esteve indicada na última edição do Emmy Awards: foram, ao todo, sete troféus.

A previsão é que as gravações sejam retomadas em janeiro, mas não há nada 100% certo em relação a este prazo. No momento, a situação é alarmante: o Reino Unido registrou nesta quarta (15) um recorde de casos de Covid-19, com 78.610 novas infecções. A alta é puxada tanto pela disseminação da Ômicron como da Delta. Pelos cálculos do governo britânico, a Ômicron poderá infectar 1 milhão de pessoas até o final do ano.

