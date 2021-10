A segurança de Laura Pigossi, dona de medalha olímpica inédita

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 22 out 2021, 10h04 - Publicado em 23 out 2021, 09h00

Por Cleo Guimarães Atualizado em 22 out 2021, 10h04 - Publicado em 23 out 2021, 09h00

Ah, a importância de estar mentalmente saudável. Laura Pigossi, 27 anos, passou a lidar com uma dose extra de pressão depois de conquistar, ao lado de Luisa Stefani, a única medalha olímpica do tênis brasileiro em toda a história dos Jogos. O bronze em Tóquio levou o país a outro patamar no esporte, multiplicou por dez seus seguidores no Instagram e a alçou à condição de favorita nas competições que vieram a seguir.

Em meio a tudo isso, Laura está “de boa” — tanto que venceu o Torneio de Lima, dias atrás, e volta às quadras na próxima semana, no Equador, cheia de confiança. “Trabalho com uma psicóloga desde os 9 anos e sei que o tênis é um esporte em que você perde muito mais do que ganha”, diz a atual número 2 do Brasil.

Publicado em VEJA de 27 de outubro de 2021, edição nº 2761