A reação de Neymar à surpreendente demissão de Camila Queiroz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A demissão de Camila Queiroz do elenco da Globo calou fundo no coração de Neymar. Noveleiro convicto, o atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain usou sua conta no Twitter para lamentar o afastamento da atriz (saiba de tudo aqui: Demissão: o que Camila Queiroz fez para irritar tanto a Globo).

Verdades secretas sem a Angel é a mesma coisa que arroz sem feijão, sem graça 🤷🏽‍♂️🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) November 18, 2021

Camila Queiroz: ‘Surpreendida ao receber as últimas cenas’