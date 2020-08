A pausa de Giovanna Ewbank na licença maternidade

Apenas doze dias após dar à luz ao terceiro filho, Zyan, Giovanna Ewbank interrompeu a licença-maternidade. O motivo: entrevistar para seu canal do YouTube a cantora Katy Perry, que lançou novo álbum justamente em seu nono mês de gravidez. “Nosso papo foi entre uma mamada e outra”, diz Giovanna. “Fiquei muito feliz com o convite, ainda mais nesse momento de mãe para mãe.” Giovanna conta ter passado pela gravidez durante o triste período da pandemia sem poder ver amigos nem receber visitas em casa. “Mas também é momento de falar de vida e esperança. Minha filha, Titi, que é fã de Katy Perry, falou inglês com a cantora.”

Publicado em VEJA de 26 de agosto de 2020, edição nº 2701