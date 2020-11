A mineira Anna Melo e o sucesso na série ‘Desalma’

A mineira Anna Melo nunca havia presenciado lances, vá lá, sobrenaturais até o começo das gravações de Desalma, nova série da Globoplay, na Serra Gaúcha. Na trama, ela faz o papel da jovem aprendiz de bruxaria Halyna. Ao gravar a cena de um ritual no meio da floresta, a temperatura foi ficando cada vez mais baixa, até que começou a nevar. “Depois, a diretora disse que o ritual era para o Deus Veles, que na mitologia eslava é responsável pelo inverno. Eu me arrepiei toda”, diz. Aos 25 anos, ela não se abalou ao encarar seu primeiro papel na televisão — a não ser pelo nervosismo de contracenar com uma atriz da categoria de Cassia Kiss, que na produção interpreta a bruxa Haia, mãe dela. “Que mulher ma-ra-vi-lho-sa. Eu fiquei em choque quando descobri que iria contracenar com ela, mas nós tivemos uma conexão muito forte”, entusiasma-se. Há mais papéis à vista na Globo? Ela afirma que ainda não recebeu nenhum telefonema.

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712