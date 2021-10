58% dos brasileiros têm visão favorável aos EUA e 44% rejeitam a China

Jornalista e consultor de comunicação, é autor de "O Pior Emprego do Mundo", sobre o trabalho dos ministros da Fazenda. Escreve sobre política e economia

6 out 2021, 12h40

Pesquisa inédita da empresa Quaest mostrou que 58% dos brasileiros têm uma imagem positiva dos Estados Unidos, enquanto apenas 34% têm opinião favorável sobre a China. A pesquisa encomendada pelo banco Genial, apresentou a 2.048 eleitores uma lista aleatória de países. Os países com indicadores mais positivos:

Estados Unidos. 58%

Alemanha. 45%

Argentina 36%

China 34%

Rússia 30%

Os Estados Unidos são mais admirados em todas as faixas etárias e de educação. Quanto mais jovem e mais educado, maior a impressão positiva com os americanos. Entre os brasileiros entre 16 e 24 anos, 70% gostam dos EUA. Entre os que os com ensino superior, 71%.

Principal parceiro comercial do Brasil desde 2009 e responsável pela produção da vacina Coronavac, a China é o país mais rejeitado na lista:

As opiniões negativas

China 44%

Rússia 38%

Argentina 37%

Alemanha 25%

Estados Unidos 20%

(a soma entre opiniões positivas e negativas não chega a 100% em função da opção “não sei” e dos entrevistados que preferiram não responder)

A China só tem um saldo positivo entre os brasileiros com ensino superior, mesmo assim no empate técnico: 45% a favor e 43% contra. Na região Centro-Oeste, dependente economicamente do comércio chinês, há um empate de opiniões em 40%.

A pesquisa da Quest indicou correlação entre a rejeição a China e o apoio a Bolsonaro. Entre os bolsonaristas, as opiniões positivas sobre a China estão na casa dos 20%, enquanto quase 40% dos eleitores de Lula e da terceira via enxergam o país asiático de forma positiva.

A avaliação sobre os Estados Unidos também tem componentes locais. Entre os lulistas, a visão favorável dos americanos está perto dos 50%, enquanto entre os eleitores de Bolsonaro e da terceira via perto dos 70%.