‘WandaVision’: O que saber antes de embarcar na ousada série da Marvel

A poderosa Feiticeira Escarlate, nome de guerra de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), foi a eleita para dar início ao ambicioso plano da Marvel de expandir seu universo, já bem-sucedido no cinema, nas séries de TV. WandaVision estreia nesta sexta-feira, 15, no Disney+, e acompanha uma estranha realidade em que a Feiticeira vive com seu namorado androide, Visão (Paul Bettany). Considerado o título mais peculiar do estúdio até o momento, WandaVision mescla estéticas televisivas com ficção científica, e um mistério a ser desvendado.

Confira abaixo o que é necessário saber antes de embarcar no seriado.

Quais filmes da Marvel são importantes para assistir antes de WandaVision?

Basicamente, se você assistiu a algum dos filmes mais recentes dos Vingadores, então sabe quem é e qual a força da Feiticeira Escarlate. E só isso basta. A primeira participação da personagem no universo cinematográfico da Marvel aconteceu em 2015, no filme Vingadores: Era de Ultron. Na trama, ela e o irmão, Mercúrio (Aaron Taylor-Johnson), estão presos, usados como cobaias de um experimento científico. Eles lutam contra os Vingadores, antes de debandarem para o lado dos super-heróis. Neste filme, a Feiticeira demonstra seus poderes de telecinese, controle mental e possibilidade de impor à mente alheia cenários com realidades paralelas, habilidades que devem ser exploradas a fundo na série. Já o romance entre Wanda e Visão começa em Capitão América: Guerra Civil. Após o embate que racha o grupo de heróis com Homem de Ferro de um lado e Capitão América do outro, o improvável casal some e perde contato com os Vingadores até retornar em Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato. Alerta de spoiler: nestes últimos episódios da saga, Visão não sobrevive e Wanda fica muito, mas muito furiosa.

Estética de sitcom antiga

O trailer de WandaVision apresenta cenas em preto e branco, em que Wanda se mostra a típica dona de casa americana dos anos 50, enquanto Visão assume feições humanas, para ser o bom marido. A interação entre eles e os vizinhos é teatral, com direito a risadinhas ao fundo, como uma gravação ao vivo de sitcom que emula títulos como I Love Lucy e A Feiticeira. Segundo Kevin Feige, produtor executivo da Marvel, a escolha tem a ver com a bagagem cultural de Wanda, que cresceu no Leste Europeu e tinha acesso à seriados da TV americana de época. Cada episódio vai revisitar uma dessas memórias televisivas de refúgio de Wanda, passando por diferentes décadas e estéticas, até chegar aos dias de hoje e – quem sabe – a uma resposta para essa realidade em que eles estão vivendo.

Participações especiais

Algumas presenças especiais já vistas no cinema estarão na série. Caso do agente do FBI e ex-S.H.I.E.L.D Jimmy Woo (Randall Park), que apareceu antes nos filmes do Homem-Formiga. Ele vai trabalhar lado a lado com a doutora Darcy Lewis (Kat Dennings), que participou antes dos dois primeiros filmes do Thor, como uma estudante que auxilia a astrofísica Jane (Natalie Portman). A participação mais comentada é de Monica Rambeau (Teyonah Parris), que, até então, só foi vista como criança no filme Capitã Marvel, filha da melhor amiga da protagonista. A expectativa é que Monica entre para o hall de super-heroínas da Marvel. Já a atriz Kathryn Hahn, veterana do cinema e da TV, chega agora ao universo da Marvel como a vizinha onipresente de toda sitcom americana – especula-se, porém, que seu papel terá um desenrolar mais importante que o imaginado para a trama.