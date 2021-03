‘WandaVision’: 6 perguntas (e algumas teorias) sobre o fim da série

Alerta: o texto abaixo contém spoilers dos oito episódios de WandaVision

A primeira e provavelmente única temporada de WandaVision chega ao fim nesta sexta-feira, 5, com o nono episódio. A série do Disney+, que expandiu a jornada da Marvel para a televisão, desviou de forma ousada do formato dos filmes de cinema para fazer, inicialmente, uma homenagem às séries de TV antigas, antes de engatar respostas sobre que mundo paralelo é aquele. Nos últimos episódios, revelou-se que Wanda (Elizabeth Olsen) transformou a cidade de Westview em uma sitcom para lidar com a dor do luto pela perda de Visão (Paul Bettany). O roteiro também mostrou que a passagem por diferentes décadas da TV remetia à paixão da moça por séries — entretenimento que a reunia com a família em torno da televisão como um ambiente de conforto em meio à guerra. Muitas dúvidas, porém, ainda pairam sobre o programa. Abaixo, confira perguntas e teorias sobre o fim de WandaVision.

Visão, é você?

No oitavo episódio, descobre-se que Wanda não roubou o corpo de Visão para ressuscitá-lo: o Visão dentro da realidade paralela que nasceu dela é, também, sua criação. Confuso? Sim. Deste modo, Visão seria a própria Wanda. Mas como ele demonstra curiosidade e pensamentos próprios, contrariando a esposa? Não bastasse um Visão enigmático, outro surgiu no finzinho do capítulo. Ao que tudo indica, o corpo do herói foi usado para recriar uma versão sua que não parece ser tão amigável. A esperança que fica é: será que a Marvel vai ressuscitar de vez o Visão? Não seria nada mal.

Agatha é, de fato, malvada?

A vizinha onipresente Agnes (Kathryn Hahn) revelou ser a bruxa Agatha Harkness. Desde o começo, ela tentava apontar para Wanda as falhas em sua “sitcom”, e, no fundo, buscava descobrir como a colega de magia havia colocado toda uma cidade sobre seu domínio. Nos quadrinhos, Agatha é quem ajuda Wanda a aprimorar seus poderes. Seus métodos são duvidosos, mas ela não é uma vilã tenebrosa como a série aparentemente a apresentou até agora – o que pode mudar, claro. Fica a dúvida sobre qual será de fato o papel da bruxa na série e se ela ainda vai participar do universo Marvel.

Quem é Fietro?

Em Vingadores: Era de Ultron, Wanda e o irmão Pietro (Aaron Taylor-Johnson) são introduzidos na trama para, no fim, o rapaz acabar morto. Acontece que os irmãos são, originalmente, da mitologia dos X-Men. Os heróis mutantes foram adquiridos pela Fox antes da Disney comprar os personagens remanescentes da Marvel. Então, nos filmes da Fox, o personagem de Pietro, também chamado de Mercúrio, é interpretado por Evan Peters. É ele quem aparece no lugar de Taylor-Johnson na série, uma troca compreensível já que o estúdio Fox foi adquirido pela Disney. Para explicar a mudança, a série fez uma referência ao hábito da TV americana de trocar atores do elenco sem muita explicação. Para além da piada, o fato é que Pietro está morto e sua passagem por WandaVision, como a série explicou, está ligada aos poderes de Agatha, que o usou para manipular Wanda – e ainda o apelidou de Fietro (fake Pietro). Falta ao programa explicar se o Fietro de Agatha é uma ilusão ou se, de alguma forma, a bruxa o criou de forma permanente.

Os gêmeos são reais?

Um dos grandes mistérios da série é se os gêmeos de Wanda e Visão, Billy e Tommy, são reais ou parte da criação da protagonista. A primeira questão é: como, biologicamente, Visão que é uma inteligência artificial de corpo sintético poderia ter filhos? Nos quadrinhos, os gêmeos são criados pelos poderes de Wanda. Mais tarde, descobre-se que as crianças possuem partes da alma de um demônio chamado Mephisto, que reabsorve suas partes perdidas nos dois e os mata no processo. Agatha, então, apaga a memória de Wanda e ela esquece os filhos. Eventualmente, as almas dos garotos são liberadas e eles se tornam humanos com superpoderes. Teorias sugerem que tanto Wanda quanto Agatha estariam agindo na pequena cidade influenciadas por Mephisto. Se for isso, como a série vai lidar com essa confusão em um só episódio?

Monica será uma nova heroína da Marvel?

WandaVision introduziu ao universo Marvel a versão adulta de Monica Rambeau (Teyonah Parris) – antes, ela havia sido apresentada ainda criança, como filha da melhor amiga da Capitã Marvel, no filme que leva o nome da heroína. Agente da S.W.O.R.D., a jovem tenta convencer Wanda a libertar a cidade que ela fez de refém sem muito sucesso. Em sua mais recente incursão ao local, Monica passa pela parede criada por Wanda e tem sua estrutura celular alterada pela radiação ali presente. Como esperado, ela ganha habilidades como força e uma espécie de visão especial. A expectativa é que Monica se transforme na super-heroína Fóton, também chamada de Spectrum nos quadrinhos da Capitã Marvel.

Doutor Estranho fará uma participação especial?

Sem uma segunda temporada prevista, WandaVision é uma espécie de prelúdio para o próximo filme com a Feiticeira Escarlate: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, previsto para março de 2022. O segundo longa do herói vivido por Benedict Cumberbatch deveria estrear este ano, pouco depois do fim da série do Disney+. Porém, a pandemia adiou esses planos. Rumores sugerem que o personagem fará uma participação ao fim de WandaVision para conectar os pontos com essa próxima aventura. É esperar para ver.