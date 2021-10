‘Verdades Secretas II’: o que esperar da pop (e picante) novela da Globo

O Globoplay, plataforma de streaming da rede Globo, anunciou nesta quarta-feira 6 a esperada data de estreia de Verdades Secretas II, continuação da trama de mesmo nome que foi hit de audiência em 2015.

O primeiro episódio da nova fase da novela vai ao ar no dia 20 de outubro pelo Globoplay, e também será transmitido aos não assinantes em uma live, às 21h30 do mesmo dia. Após a estreia, os dez primeiros capítulos estarão disponíveis na plataforma. Na TV aberta, a produção, que deve contar com 50 capítulos, só vai ao ar quando todos os episódios estiverem no streaming – uma mudança drástica no modelo de lançamento de uma novela pela emissora, que vem testando a recepção da audiência nos dois meios, enquanto se esforça para atrair novos assinantes para o on-line.

Também há indicativos de que a novela será mais leve na TV do que no streaming, onde ela foi classificada como recomendada para maiores de 18 anos. Criação de Walcyr Carrasco com direção artística de Amora Mautner, Verdades Secretas foi exibida na faixa das onze em 2015, e alcançou uma média de 20 pontos – número incomum para o horário. Com cenas picantes, muitos corpos à mostra e também mortes chocantes, a trama ainda conquistou o Emmy de melhor telenovela, coroando seu sucesso de público e crítica.

Na trama, a jovem Angel (Camila Queiroz) sonha em ser modelo. A entrada para o meio vem acompanhada de prostituição e um caso tórrido com Alex (Rodrigo Lombardi), novo marido de sua mãe, Carolina (Drica Moraes). Ao fim da trama, Angel mata Alex, após o suicídio da mãe, que flagra o marido com a filha.

Sete anos depois, a novela traz de volta Angel (Camila Queiroz) que, sozinha e com um filho, retorna à agência de modelo e ao submundo da prostituição. Ao mesmo tempo, tenta se desvencilhar de seu velho desafeto Giovanna (Agatha Moreira) e do investigador particular Cristiano (Romulo Estrela), que juntos tentam provar que Angel é a assassina de Alex. Como não poderia deixar de ser, os três se envolverão em um triângulo amoroso que promete mais cenas quentes — e novas mortes.