‘Verdades Secretas 2’ reforça onda de tramas (muito) quentes no streaming

Atualizado em 20 out 2021, 12h23 - Publicado em 20 out 2021, 11h56

Indecente. Imoral. Obscena. Viciante. Violenta. Vingativa. Não recomendada. É assim que o trailer de Verdades Secretas 2 descreve a segunda temporada da produção, que chega ao Globoplay nesta quarta-feira, 20, às 21h30. Tida como “a primeira novela feita para o streaming”, a produção dá continuidade à história de Angel (Camila Queiroz), que foi de menina inocente a acompanhante de luxo assassina na trama de 2015 exibida na faixa das 11 da Rede Globo. Sombria e extremamente sexual, a sequência chega direto na plataforma on-line do canal por razões variadas. Para além de arrebanhar novos assinantes, Verdades Secretas 2 reforça o grupo de programas quentes que encontrou no streaming uma liberdade que a TV aberta não pode dar.

Na Globo, a primeira fase da novela teve classificação indicativa para maiores de 16 anos. Agora, o programa elevou o limite para maiores de 18 — e com o trunfo de não estar atrelada a uma faixa horária televisiva destinada à classificação: no streaming, quem escolhe o melhor horário para assistir é o espectador. Quando for para a grade da emissora, Verdades Secretas 2 terá uma versão mais leve, editada aos moldes de sua versão original.

A liberdade dada às produções do streaming é louvável ao ampliar a criatividade e a variedade de temas. Ao mesmo tempo, quebra uma antiga lógica de mercado da TV, que encaixa em faixas noturnas tramas inapropriadas para menores. Desacostumados com a nova dinâmica, espectadores desavisados podem se chocar com séries como a picante Sex/Life, da Netflix, que liderou o ranking de mais vistos da plataforma em julho, com direito a nu masculino frontal. Recentemente, o mesmo ranking foi ocupado por Round 6, trama com classificação indicativa para maiores de 16, mas que acabou sendo vista por um público infantil com acesso liberado na Netflix. Vale lembrar que a plataforma possui um espaço específico para crianças.

Talvez por isso o Globoplay venha investindo pesado na divulgação de Verdades Secretas 2 ressaltando que seu alvo é o público adulto. A novela é mais um passo da plataforma nesta seara do “liberou geral”. Um exemplo é a série As Five, boa trama derivada de Malhação: Viva a Diferença (2017-2018), que acompanha as cinco protagonistas no início de seus 20 e poucos anos, com direito a aventuras e desventuras que vão da vida amorosa e de festas regadas a álcool até os dilemas da vida acadêmica e da chegada das responsabilidades. A série, aliás, chega à grade da Globo este mês, exibida na madrugada, após a reprise de Verdades Secretas.

A dúvida que fica é: o que além das cenas quentes Verdades Secretas 2 terá a mostrar dessa vez? Na primeira fase, o desabrochar de Angel, o submundo da prostituição em agências de modelos e um caso tórrido entre a jovem e o padrasto, Alex (Rodrigo Lombardi), seguiam em paralelo com tramas como a do vício em drogas, o bullying e os excessos da fama. Agora, sabe-se que Angel fará parte de um novo triângulo amoroso, envolvendo Giovanna (Agatha Moreira) e o investigador particular Cristiano (Romulo Estrela), ambos destemidos a descobrir se a modelo é a culpada pela morte de Alex — o que de fato ela é.

Os episódios chegarão ao Globoplay em levas. Na quarta-feira, 20, os 10 primeiros serão liberados na plataforma. Daí em diante, os demais capítulos serão lançados a cada duas semanas — 10 em cada quarta-feira, até, enfim, completar os 50 no dia 15 de dezembro. Na televisão aberta a novela só chega em 2022, e com uma versão mais comportadinha, para não chocar demais a turma do sofá.