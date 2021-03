Sucesso na Netflix, ‘Cabras da Peste’ atesta poder da comédia nordestina

Nos rincões do interior cearense, na cidadezinha fictícia de Guaramobim, Bruceuilis (Edmilson Filho) é o policial mais dedicado da delegacia local – que conta apenas com um segundo policial e uma delegada. O desejo de enfrentar o crime em uma cidade onde o crime é inexistente o leva a meter os pés pelas mãos diversas vezes, causando uma punição: ele fica responsável por ser o guarda-costas da cabra de estimação da cidade. A “bichinha”, como ele a chama, acaba sequestrada quase sem querer por um traficante que está passando pelo lugarejo com uma carga suspeita, rumo a São Paulo. Bruceuilis, então, embarca num ônibus para resgatar o animal e provar seu valor como oficial da lei. Na cidade grande, ele se alia a Trindade (Matheus Nachtergaele), um medroso policial de escritório que entra de gaiato na busca empreendida pelo colega cearense. Logo, ambos acabam na mira dos principais traficantes do país.

A premissa nonsense do filme Cabras da Peste, quem diria, funciona. Tanto que, desde sua estreia na Netflix, há uma semana, a produção nacional lidera o ranking de mais vistos da plataforma no Brasil. Apesar da trama de cores bastante locais, o filme também tem galgado posições entre os mais assistidos da Netflix em outros países, como Portugal, Uruguai, Argentina e até países como Luxemburgo e França.

Vale lembrar que é comum que produções abobalhadas conquistem audiência na plataforma. Cabras da Peste, porém, tem um charme próprio que merece reconhecimento. Para além do típico besteirol da comédia brasileira, o filme mistura a graça do regionalismo nordestino com um roteiro que traz o frescor do humor vindo da internet – tanto que dois destaques do elenco, Letícia Lima (que interpreta uma delegada em São Paulo) e Evelyn Castro (uma motorista de Uber), passaram pela escola Porta dos Fundos. Outro diferencial é a atuação física de Edmilson Filho. Tricampeão em taekwondo, o cearense mescla táticas das artes marciais com gracejos humorísticos, como uma evolução do popular Didi (Renato Aragão), que fazia humor nos Trapalhões mesclando uma pitada de ingenuidade do interior com cenas de ação típicas de artistas circenses.

Os protagonistas de Cabras da Peste, aliás, são dois grandes representantes da comédia nordestina. Matheus dava vida ao inesquecível João Grilo no já clássico O Auto da Compadecida (2000), e Edmilson interpretou um dono de cinema que luta contra a chegada da televisão no bem-sucedido Cine Holliúdy (2012) — o filme fez mais de 5 milhões de reais em bilheteria, ganhou sequência e uma série na rede Globo. Com o reforço de Cabras da Peste, a comédia regional prova que ainda tem muitas facetas para apresentar.