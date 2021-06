Série sobre Silvio Santos vai estrear em 2022 no streaming Star+

De seus 90 anos de vida, Silvio Santos passou mais de 60 à frente das câmeras. A farta trajetória do dono e apresentador do SBT é um dos atrativos que promete atrair assinantes para a novata Star+, plataforma de streaming da Disney, que chega ao país no dia 31 de agosto. Batizada de O Rei da TV, a série original será lançada em 2022 e promete retraçar, ao longo de oito episódios, os passos do apresentador desde a infância, como um camelô nas ruas do Rio de Janeiro, à fundação da emissora SBT no final da ditadura militar.

A trajetória da série, a primeira sobre Silvio, é longa. O projeto começou a ser desenvolvido internamente ainda em 2016 e se tratava do maior investimento do Grupo Fox no Brasil, com transmissão na América Latina através do FOX Premium. Prevista para ser gravada em 2019 para estrear em 2020, o programa acabou interrompido pela pandemia. No meio do caminho, ainda foi oficializada a compra da Fox pela Disney, que assumiu a produção e rebatizou os canais do grupo como Star.

Protagonizado por José Rubens Chachá e Mariano Mattos, que interpretam Silvio Santos em diferentes fases da carreira, o drama biográfico dirigido por Marcus Baldini também conta com Leona Cavalli no elenco como intérprete de Íris Abravanel, esposa do apresentador. Para além de sua inegável popularidade, Silvio também é uma figura polêmica, especialmente por sua associação constante a Presidentes da República — especialmente os da época da ditadura. Não se sabe ainda o quanto a série vai se aprofundar nas controvérsias do “patrão”. Porém, uma das produtoras envolvidas no projeto é a Gullane Filmes, que levou ao cinema com bastante fidelidade a história do palhaço Bingo, no filme Bingo: O Rei das Manhãs.

Parte da estratégia da Disney na América Latina, o Star+ vem como um complemento à plataforma Disney+, voltado a um público mais maduro que nem sempre é contemplado pelas produções infantojuvenis da casa. Com reprodução da grade da ESPN, o serviço terá enfoque em séries, filmes e documentários, e eventos ao vivo de ligas esportivas. O Star+ ainda tem anunciado outras 66 novas produções originais latino-americanas – entre elas, a também brasileira How To Be a Carioca, escrita e supervisionada pelo diretor de animação Carlos Saldanha.