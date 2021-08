Sem tempo para séries longas? Confira 4 tramas com episódios independentes

Na onda de Modern Love, que ganhou recentemente uma segunda temporada, e da pop Black Mirror, as séries chamadas de antológicas caíram nas graças dos canais de streaming pela agilidade de seu formato: curtas, as tramas trazem episódios da mesma temática, mas independentes entre si. Logo, são mais fáceis de encaixar na agenda do espectador, que encontra começo, meio e fim em cada capítulo — e nem precisa ver todos os episódios, se não quiser.

Confira a seguir opções de séries antológicas que valem uma espiada:

Tales From the Loop

Onde: Amazon Prime Video

Inspirada em uma série de pinturas futuristas do sueco Simon Stålenhag, Tales From the Loop se passa em uma pequena cidade do interior de Ohio, nos Estados Unidos, durante a década de 1980 — quando uma instalação misteriosa, conhecida como loop, provoca acontecimentos estranhos na região, como pedras flutuantes e robôs com sentimentos. Embora haja personagens recorrentes e uma ligação geral com o loop, cada episódio é baseado em uma pintura específica, e funciona de maneira independente. Os contos são sensíveis e contemplativos, e usam da ficção científica para abordar assuntos como família, luto e solidão.

Amazing Stories

Onde: Apple TV+

Produzida por Steven Spielberg, a série da Apple TV+ é uma continuação da produção de mesmo nome feita pelo cineasta na década de 1980, transmitida originalmente entre 1985 e 1987. A ideia da antologia é fazer com que o espectador viaje por uma série de universos diferentes da ficção científica e fantasia ao longo da temporada. As histórias têm em comum a ideia da passagem do tempo, seja ela através de um soldado que lutou na II Guerra e vai parar nos tempos atuais ou pessoas que, após anos em coma, despertam misteriosamente com personalidades diferentes.

Easy

Onde: Netflix

Embora a ficção científica domine as antologias, o gênero não é o único a se aproveitar dos episódios independentes. Com três temporadas disponíveis, Easy é uma dramédia leve e divertida, uma ótima pedida para quem não é fã de longas tramas complexas. Os episódio acompanham casos cotidianos de moradores da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, com foco nos relacionamentos amorosos e na maneira como cada pessoa lida com os sentimentos. A produção ainda conta com um elenco de peso, incluindo nomes como Jane Adams (Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças), Dave Franco e Orlando Bloom.

Electric Dreams

Onde: Amazon Prime Video

Um dos grandes mestres da ficção científica, Philip K. Dick foi um autor prolífico: escreveu 44 livros e mais de 100 contos. Parte dessas histórias ganha as telas em Eletric Dreams, antologia baseada na coletânea de mesmo nome que reúne histórias publicadas pelo autor na década de 1950. Assim como todo o catálogo de K. Dick, a série usa a ficção científica para discutir questões profundas da existência humana, como o conceito de realidade e as ameaças da tecnologia. É uma ótima porta de entrada para quem quer ter um gostinho das adaptações do autor.