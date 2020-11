‘Se Algo Acontecer…’: Os bastidores da melancólica animação da Netflix

É difícil segurar as lágrimas ao longo dos 12 minutos da animação Se Algo Acontecer… Te Amo, curta-metragem que se tornou sensação ao redor do mundo na Netflix – no Brasil, o título chegou ao primeiro lugar do ranking de mais assistidos esta semana.

A trama sensível e melancólica mostra o processo de luto de um casal, que perdeu a filha em um tiroteio na escola. Dirigido e escrito por Michael Govier e Will McCormack, a trama não é inspirada em um caso real específico, mas tem como inspiração o tiroteio de 2018 em uma escola na Flórida, em que os estudantes enviaram mensagens de texto aos pais enquanto o absurdo ataque acontecia – 17 pessoas foram mortas e outras 17 acabaram ferida neste dia.

O curta foi idealizado pela atriz Laura Dern (Big Little Lies), produtora do título e ativista contra armas. Em entrevista a VEJA, no ano passado, Laura afirmou que os “Estados Unidos vivem um inferno”. “São constantes as notícias sobre tiroteios em escolas. Vivemos em um cenário trágico. O problema é que vivemos sob o comando de líderes que não possuem empatia pelo próximo”, disse, na época remetendo ao presidente americano Donald Trump, defensor do porte de arma.

Além de ser sucesso na Netflix, o curta viralizou no TikTok, ultrapassando as 20 milhões de visualizações.