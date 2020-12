Reality shows e filmes tristes são os mais vistos na Netflix em 2020

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 10, os programas favoritos dos brasileiros ao longo do peculiar ano de 2020. Realities shows cresceram no gosto do público, caso de programas de tom romântico, como Casamento às Cegas e Brincando com Fogo, até o inexplicavelmente pop Jogo da Lava. Também se destacaram os filmes tristes, puxados pelo efeito Milagre na Cela 7, que passou 23 dias no Top 10 e fez as buscas sobre títulos semelhantes aumentarem 70% em relação ao mês anterior, o que acabou puxando a audiência de longas como Se Algo Acontecer…, Te Amo e Por Lugares Incríveis.

No caso dos realities, o aumento no consumo foi praticamente o dobro se comparado com 2019. Também dobrou a audiência de filmes românticos. Outra curiosidade foi o aumento em mais de 120% do consumo de filmes coreanos e o dobro do consumo de conteúdos turcos. Abaixo, programas que foram destaque de audiência no Brasil na Netflix em 2020:

Reality shows:

Brincando com Fogo

Jogo da Lava

Casamento às Cegas

The Circle Brasil

Filmes família

A Caminho da Lua

Os Irmãos Willoughby

Enola Holmes

Tudo Bem no Natal que Vem

Filmes românticos

A Barraca do Beijo 2

Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você

Amor Garantido

Ricos de Amor

Filmes e séries de ação

Resgate

Power

The Old Guard

La Casa de Papel

Bom Dia, Verônica

Animes e conteúdos de fantasia