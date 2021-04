Qual animação indicada ao Oscar 2021 mais combina com a sua família?

Eclética, a categoria de melhor animação do Oscar costuma indicar filmes variados, que não só apresentam uma técnica impecável, como podem agradar a diferentes tipos de público. Neste ano, dois longas da Pixar disputam a estatueta com uma bela animação irlandesa em 2D, um filme infantil em stop-motion e uma produção musical feita entre a China e os Estados Unidos. Confira:

Soul

Onde assistir: Disney+

Com o selo Pixar, Soul segue a vida (e a morte) de Joe, um professor de música apaixonado por jazz, que sofre um acidente e vai parar no além justo no dia em que ele iria tocar com uma artista que admira. Logo, ele faz de tudo para voltar à Terra. A aventura ganha graça com a participação de 22, uma “alma” que se recusa a deixar seu plano para nascer em um corpo humano. A produção tem potencial para agradar toda a família, mas especialmente os adultos e as crianças mais velhas.

Wolfwalkers

Onde assistir: Apple TV+

Parte da Trilogia Folclórica Irlandesa dos diretores Tomm Moore e Ross Stewart, o filme em 2D acompanha a aventura de uma garotinha filha de um caçador que se embrenha na floresta e descobre os seres mágicos chamados de Wolfwalkers, que protegem os lobos. O longa é sugerido para crianças maiores de 10 anos de idade, por conter cenas de caça e luta entre lobos e humanos. Mas quem vai gostar mesmo da produção são os adultos aficionados por animações, pelas cenas que são um deleite, e pelo fundo político da história.

A Caminho da Lua

Onde assistir: Netflix

Co-produção entre China e Estados Unidos, o filme musical e dramático segue o amadurecer de uma garota que perdeu a mãe e acredita piamente em um folclore local sobre uma solitária Deusa da Lua. Quando o pai encontra uma namorada – que traz um filho na bagagem – a menina se empenha em viajar até a Lua para encontrar os seres mágicos que vivem por lá. A produção é uma graciosa investigação sobre a superação do luto, que pode agradar toda a família – especialmente os que não se importam com as muitas canções entre as cenas.

Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica

Onde assistir: Disney+

Outra animação da Pixar, Dois Irmãos se passa num mundo que aboliu de seu cotidiano a magia. Isso até dois elfos ganharem de aniversário um cajado de bruxo deixado pelo pai que morreu. O objeto poderia trazê-lo de volta à vida por um período, mas a magia não sai como esperado. A produção é uma aventura que transita entre o humor e o drama, e pode agradar toda a família.

Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca

Onde assistir: Netflix

Feito em stop-motion, o filme é mais um fruto da série de TV com o bagunceiro carneiro Shaun. Ele, aliás, é um derivado da bem-sucedida franquia Wallace e Gromit. Neste filme indicado ao Oscar, a pacata fazendo onde eles vivem recebe a visita de um alienígena fofo e trapalhão que precisa voltar para sua nave. Claro, Shaun vai ajudá-lo nessa missão. O filme promete entreter as crianças mais novas.