Porta dos Fundos tem nova vitória na Justiça após ação de grupo religioso

O grupo humorístico Porta dos Fundos voltou a ser alvo de um grupo religioso motivado pelo novo especial de Natal, a animação Te Prego Lá Fora, recém-lançada pela plataforma de streaming Paramount+. O pedido liminar de suspensão da exibição do filme, porém, não foi atendido pela Justiça – a qual afirmou que “não compete ao Estado laico intervir em prol de determinados grupos”, informou a assessoria do grupo.

A ação foi movida pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, que nos últimos anos vem pedindo na Justiça indenizações por danos morais e a censura de alguns vídeos do grupo, acusados por eles de “vilipêndio de culto e ataque à liberdade religiosa”. O caso de maior repercussão se deu em 2019, quando o especial A Primeira Tentação de Cristo suscitou processos da associação e de outros grupos religiosos, culminando no ataque terrorista à sede da produtora no Rio de Janeiro, em dezembro daquele ano.

Na trama do novo especial, uma animação de 30 minutos, Jesus é um adolescente sobrevivendo aos perrengues da escola. Não bastasse os dilemas típicos da época, ele fica sabendo que está sendo procurado pelos romanos que querem matar o tal Messias. Para disfarçar, ele se torna um garoto malvado e passa a andar com Barrabás, que o introduz ao mundo profano, com direito a sexo e drogas.